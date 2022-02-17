Москва, 17 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. На следующий день после военного переворота в Буркина-Фасо сторонники нового режима вышли на улицы, размахивая российскими флагами. При этом демонстранты одобрительно отзывались о роли российских «наемников» в Ливии, Мали и Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в борьбе с исламистами. По информации СМИ, новые власти этого африканского государства могут вполне пойти на то, чтобы попросить Москву о военной помощи, пишетСамуэль Раманив статье, вышедшей 17 февраля в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР в Африке

Рамани отмечает, что Москва расширяет свое влияние в Африке не только за счет использования частных военных подразделений, но также активно прибегая к дипломатии в продвижении своих интересов на континенте. Так, в 2019 году президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступили сопредседателями первого саммита Россия — Африка, собравшего в Сочи глав 43 африканских государств. Хотя пандемия COVID-19 затормозила реализацию сделок на сумму $12,5 млрд, которые Россия подписала с африканскими странами, Москва использовала конференцию для налаживания новых дипломатических партнерских отношений.

Россия придумала, как извлечь выгоду из недовольства населения антитеррористической политикой США и Франции в Африке, а также опасений по поводу их неоколониального влияния. Наращивание российского влияния на континенте совпало с уходом США.

«Русские рассматривают Африку как место, где они могут расширить свое глобальное присутствие и одновременно добывать ценные природные ресурсы для своих государственных предприятий», — подчеркнул автор.

«Ничего из этого не является хорошей новостью для Африки», — добавил он.

Рамани отметил, что из-за своей неразборчивой политики в части торговли оружием «Россия разжигает конфликты», тогда как из-за ее «теневых коммерческих сделок» укрепляются клептократии, а ее «автократические наклонности подрывают демократию».

«Всплеск активности также не является хорошей новостью для Соединенных Штатов и их союзников, которые видят, как в Африке рассеивается их мягкая сила», — указал эксперт.

«Таким образом, чтобы противостоять влиянию Кремля, Западу необходимо снова обратить внимание на континент, не превращая Африку в арену соперничества великих держав», — продолжил Рамани.

Так, на Западе уже обратили внимание на возвращение России в Африку. В 2018 году Джон Болтон, тогдашний советник по национальной безопасности США, раскритиковал «хищнические» действия России на континенте. Франция тоже неоднократно била тревогу по этому поводу, а официальные лица Великобритании и ЕС осуждали деятельность ЧВК «Вагнер» в Мали. Однако, помимо небольшого количества заявлений, западные державы изо всех сил пытались выработать последовательный ответ на усилия России в Африке.

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Чтобы помешать планам Москвы, западным державам необходимо сопротивляться искушению рассматривать Африку через призму соперничества великих держав. Вместо того чтобы относиться к России и Китаю как к монолитному антизападному блоку в Африке, Соединенным Штатам и Европе следует извлечь выгоду из разногласий между Москвой и Пекином. На самом деле две державы расходятся во мнениях по центральному вопросу стабильности в Африке: китайская инициатива «Один пояс, один путь» требует спокойствия в Африке, в то время как «Россия любит беспорядки». Учитывая эти разногласия, западные державы могли бы найти точки соприкосновения с Пекином по таким вопросам, как сохранение стабильности в Судане.

Западные политики также должны для достижения своих целей использовать мягкую силу. Назначение президентом США Джо Байденом специальных посланников на Африканском Роге и в Ливии — хорошие первые шаги, как и усилия ЕС по многостороннему вытеснению сокращающегося военного присутствия Франции в Сахеле. Более последовательное взаимодействие западных держав с региональными институтами — Африканским союзом, Экономическим сообществом западноафриканских государств, Межправительственным органом по вопросам развития и Сообществом развития стран юга Африки — могло бы помочь противостоять влиянию России.

Западные страны также должны активно поддерживать инициативы африканских стран по урегулированию конфликтов, такие как посредничество Демократической Республики Конго в споре о Великой Эфиопской плотине «Возрождение» между Египтом, Эфиопией и Суданом. Эти меры должны были противодействовать часто глупой риторической поддержке Россией «африканских решений африканских проблем» и ограничить способность Москвы играть на восприятии западного неоколониализма. Координация вакцинной дипломатии и образовательной дипломатии посредством межправительственных инициатив между западными странами также поможет бороться с «гнусным поведением» России в Африке.

Западным странам необходимо выступить единым фронтом и заменить свое сосредоточение на соперничестве великих держав комплексной стратегией, сочетающей «жесткую» и «мягкую силу». Если они приложат больше усилий для продвижения своих целей в Африке, западные силы не только помогут ослабить влияние России, но и улучшат жизнь миллионов людей на континенте, о котором слишком часто забывают в международных делах.