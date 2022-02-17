Нарьян-Мар, 17 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Ненецком автономном округе выявили 112 носителей коронавируса, 18 из них — дети, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В целом на лечении в регионе находятся 864 человека. Из них стационарное лечение получает 52 человека, амбулаторное — 812», — уточнили в штабе.

Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрирован 5 751 подтверждённый случай заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 4 675 человек. За прошедшие сутки — 134 человека. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 180 622 человек, 790 ковид-пациентов скончались.