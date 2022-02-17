Курганские школьники до марта будут обучаться дистанционно
Курган, 17 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Курганской области продлено дистанционное обучение до 28 февраля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
ИА REGNUM
Дистанционное обучение
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Однако в малокомплектных школах, где учатся менее 200 детей, занятия продолжатся в очном режиме. Занятия в рамках дополнительного образования продолжатся в онлайн-формате.
Студенты колледжей и техникумов теоретический материал будут проходить с применением дистанционных технологий, практику — в очном формате. Ректорам вузов рекомендуется проводить занятия в аналогичном формате.
Детские сады работают в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.