Мадрид, 17 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Руководство испанской «Народной партии» (Partido Popular) с октября 2021 года располагает информацией о предполагаемых нарушениях в контракте на сумму в 1,5 миллиона евро, связанном с братом главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники в окружении Аюсо.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

Отмечается, что руководство партии уже потребовало объяснений от руководителя мадридского региона.

В партии также предупредили Аюсо, что раскроют информацию об этом контракте, если она не откажется от борьбы за контроль над мадридским отделением партии: стремления Аюсо, являющейся вторым по популярности лицом в «Народной партии», категорически не нравятся руководству правых.