Киев, 17 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. На фоне сообщений о якобы возможном «вторжении» России на Украину украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что он пытался созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако российская сторона не согласилась на такой разговор. Он заявил об этом 17 февраля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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"Не в последние дни, время от времени Украина как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», — сказал украинский президент.

Также Зеленский отметил, что украинская сторона не остается без ответа в этой ситуации, однако такой ответ, по его словам, не способствует его встрече с главой Российского государства.

«Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Украина неоднократно предлагала России провести встречу президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, но ни разу не могла ответить на вопрос о целях такой встречи.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.