Москва, 17 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. ВГТРК должна выйти из состава акционеров «Евроньюс», Следственный комитет — возбудить уголовное дело за оскорбление российского государства и пропаганду войны, а вещание «Евроньюс» в России во всех видах должно быть прекращено, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 февраля, комментируя выход на телеканале сюжета о «развале России» и «Путине с мешком на голове».

(сс) Marcos Ramírez Пульт от телевизора

Как сообщалось ранее, в эфире канала ина сайте русскоязычной версии Euronews был опубликован сюжет «Киевляне раскупают оружие». «Когда развалится Россия, тогда всё закончится. Когда Путина в наручниках и с мешком на голове привезут в Гаагу, на трибунал — вот тогда всё закончится», — заявил в кадре один из интервьюируемых.

Одним из акционеров Euronews является ВГТРК. С 2017 года, после продажи части акций, доля составляет 2,29%. В 2001—2017 годах утренние программы Euronews транслировались на входящем в структуру ВГТРК канале «Культура». Сейчастелеканал в России доступен в интернете и для подписчиков «Триколора».

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« Мне уже не раз приходилось говорить о том, что нам необходимо последовательно вычищать из нашего информационного и культурного пространства разносчиков западной русофобской пропаганды. Это и внешние разносчики, и наш «внутренний Запад».

Казалось бы, с внешними разносчиками проще, но на поверку получается, что это не так. Вот и приведённый сюжет из «Евроньюс» заставляет вспомнить засилье этого канала в России 1990-х — начала 2000-х годов. Странно произнести, но это так: этот канал вещал по «Культуре» до 2017 года! Впрочем, что же в этом удивительного, если холдинг ВГТРК владел в начале 2000-х годов 16 процентами акций «Евроньюс», и только после 2017 года эта доля снизилась до 2,29 процента. Есть при таком участии у акционера возможность существенно влиять на политику компании? Ответ очевиден. Но акционер есть акционер: должен способствовать.

Дело, однако, насколько я понимаю, тут не в желании или нежелании влиять на политику «Евроньюс», а в желании при помощи «Евроньюс» влиять на умы граждан России.

Вот и вчера этот телеканал с участием российской государственной компании распространял призывы украинских русофобов отправить президента РФ в суд в Гааге «в наручниках и с мешком на голове». «Евроньюс» с удовольствием транслирует мнение о развале России как единственном пути к миру на Украине. Это ли не шизофрения? Это ли не пропаганда войны? Это ли не человеконенавистничество? Хороши европейские интеллектуалы в спайке с укро-фашистами!

И всё это, напомню, с участием российского ВГТРК. Может, хотя бы у нас остановим эту шизофрению?