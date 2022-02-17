Элиста, 17 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 273 человека, выписаны с выздоровлением 309 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 17 февраля.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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В настоящее время на лечении в стационарах остаются 407 человек. Состояние 20 пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 44 625 случаев заражения коронавирусом, вылечились 36 926 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 802 человека.