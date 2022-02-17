Глава Минобороны Украины прокомментировал «сроки вторжения» России
Киев, 17 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. СМИ стран Запада, которые объявляют сроки якобы возможного «вторжения» России на Украину, преследуют этим собственные цели. Об этом 17 февраля заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
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«Желтая пресса» делает это с одной целью, более серьезная старается отслеживать и давать истинную правду. И каждый делает свою работу», — сказал он в интервью «РБК-Украина».
При этом глава минобороны Украины добавил, что возглавляемое им ведомство отслеживает изменения в обстановке около своих границ и сверяет эту информацию с той, которую она получает от своих партнеров из-за рубежа.
«Но оценки, предположения, гипотезы и версии потом выстраиваются очень по-разному. И они очень сильно зависят от повестки дня той страны, откуда, собственно, и происходит этот информационный выход. Здесь нет единого объяснения, у каждого своя повестка и своя цель. Наша цель — сохранить спокойствие, сохранить стабильность, и, значит, устойчивость в обществе», — добавил Резников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленскийнаправился на катере в район военной операции в Донбассе для того, чтобы провести ознакомление с системой охраны границы.
Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.