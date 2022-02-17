Москва, 17 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Сегодня, 17 февраля, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали ярко выраженную негативную динамику, потеряв 1,5% и снизившись к середине дня к отметке $93,60 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Pixabay.com Поезд с нефтепродуктами

«Внушительное падение, однако после мощного всплеске волатильности 16 февраля, когда нефтяные котировки после дневного роста к $96,00 за баррель, вечером обвалились до $91,00 за баррель, а потом вновь отскочили к $94,50, сегодняшнее падение выглядит скорее как консолидация.

Нефтяной рынок большую часть торгов вчера, 16 февраля, находился во власти вновь возрастающих геополитических рисков. Запад не поверил в отвод российских войск от украинской границы и даже напротив, продолжил продвигать идею неминуемого «вторжения».

Нефтяные котировки на этом уверенно росли, в моменте прибавляя более 3,0%, однако вечером 16 февраля в инфополе вмешалось сообщение главного переговорщика Ирана по «ядерной сделке» Али Багери Кани, в котором говорилось, что стороны очень близки к соглашению, а значит и возвращению 1,0−1,3 млн. б/с иранской нефти на мировой рынок.

Цены на нефть после публикации резко упали почти на 5,0%, но подоспело сообщение от Белого дома, о том, что Россия за последние сутки нарастила военный контингент на границе с Украиной на 7 тыс. человек.

Вспыхнувшие геополитические риски частично нивелировали негатив от сообщения иранского переговорщика и вернули цены на нефть к $94,50 за баррель Brent к закрытию вчерашних 16 февраля.

Учитывая, что на сегодня важных макроэкономический и внтуриотраслевых событий не запланировано, можно ожидать что нефтяной рынок так и останется во власти двух противоборствующих факторов.

Геополитика будет толкать котировки к $96,00−96,50 за баррель Brent, а ожидание возвращения иранской нефти напротив будет подталкивать к снижению в район $91,50−92,00 за баррель.

Предугадать с чьей стороны придет новое сообщение и куда дернутся котировки, невозможно, так что стоит ориентироваться, на консолидацию в середине получившегося диапазона в $92,00−96,00 за баррель Brent и ждать, когда крупные спекулянты предпримут очередную попытку реализовать сценарий «нефть по $100», — пояснил эксперт.

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