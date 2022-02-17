Оренбург, 17 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки (16 февраля) в ковидные отделения поступили 234 пациента. В связи с выздоровлением больницы покинули 2477 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в стационарах находятся 1157 человек. Состояние 329 оренбуржцев оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключен 61 человек, еще 623 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии жертвами заболевания стали 3662 человека. За последние сутки зафиксировано семь летальных исходов.