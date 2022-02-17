Амман, 17 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В министерстве обороны Иордании заявили о начале «необъявленной войны» на границе с Сирией. Об этом 17 февраля сообщает телеканал Jordan-24 со ссылкой на официального представителя ведомства полковника Мустафу аль-Хаяри.

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По его словам, войска начали масштабную операцию по пресечению наркотрафика из Сирии в Саудовскую Аравию.

По словам аль-Хаяри, в результате спецоперации были ликвидированы 30 наркоторговцев. Пограничники изъяли более 17 миллионов таблеток с наркотическом веществом.

«Мы наблюдали за более чем 160 группировками на сирийской стороне, занимающимися контрабандой наркотиков. Есть отряды, которые обеспечивают защиту контрабандистов на сирийской стороне, и мы сообщили об этом сирийской стороне», — заявили в минобороны Иордании.