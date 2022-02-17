Салехард, 17 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 17 февраля за сутки госпитализировано 32 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 740 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 2135 ямальцев. Заразились коронавирусом 1978 человек — на 605 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 59 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 17 февраля зарегистрировано 108 266 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 75 781 человек, 998 скончались.