Москва, 17 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. 16 февраля на сайте русскоязычной версии телеканала Euronews был опубликован сюжет «Киевляне раскупают оружие».

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Журналисты рассказали об ажиотаже в оружейных магазинах Киева, а также дали слово продавцам и покупателям.

«Новость о частичном отводе российских войск от границы не всех убеждает», — сообщает тревожный закадровый голос журналиста, говорящего по-русски без малейшего акцента.

«Когда развалится Россия, тогда всё закончится. Когда Путина в наручниках и с мешком на голове привезут в Гаагу, на трибунал — вот тогда всё закончится», — говорит, в свою очередь, также по-русски один из покупателей, чье лицо закрыто шарфом.

В конце ролика еще один интервьюируемый сообщает, что «в Украине всё спокойно», и «в знак примирения» вешает журналисту на шею шарф в цветах украинского флага.

Одним из акционеров Euronews является ВГТРК. В 2002 году, после одобрения генассамблеи акционеров, доля ВГТРК на некоторое время выросла до 16%. С 2017 года, после продажи части акций, доля составляет 2,29%. В 2001—2017 годах утренние программы Euronews транслировались на входящем в структуру ВГТРК канале «Культура».

В настоящее время телеканал в России доступен в интернете и для подписчиков «Триколора» (12 миллионов абонентов). «Каждые полчаса Euronews предоставляет актуальную и объективную информацию о главных событиях дня», — сообщается в описание телеканала на официальном сайте оператора.

В 2018 году правительство России определило спутниковых операторов, которые будут бессрочно и бесплатно транслировать каналы двух мультиплексов на территориях, не охваченных эфирным цифровым сигналом. Ими стали«НТВ+» и«Триколор».