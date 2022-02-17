Москва, 17 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В 2021 году товарооборот между Россией и Италией вырос почти на 50%. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

«Отметили неплохое развитие двухсторонних отношений — у нас почти на 50% в прошлом году вырос товарооборот. Более 30 млрд долларов», — заявил Лавров.

«У нас неплохо взаимодействуют деловые круги, и в январе этого года состоялась встреча президента Путина в режиме видеоконференции с итальянскими предпринимателями, которая была инициирована российско-итальянской торговой палатой», — указал он.