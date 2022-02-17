Ульяновск, 17 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохранилось на прежнем уровне число вылечившихся от ковида, но при этом увеличилось количество летальных исходов. Соответствующие сведения приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 17 февраля, в Ульяновской области переболели ковидом ещё 1509 человек. Восьмые сутки подряд в регионе ежедневно выздоравливают в среднем 1,5 тыс. пациентов.

Всего в регионе вылечились от ковида 135 249 человек, доля выздоровевших составляет почти 89,7%.

Жертвами пандемии стали ещё 14 человек, всего скончались 4184 пациентов с коронавирусом. Отметим, что ранее двое суток подряд умирали по 11 ковид-пациентов.

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских из-за нагрузки на первичное звено здравоохранения попросил руководителей муниципалитетов «обратить особое внимание на расчистку дорог, чтобы бригады скорой помощи и врачи поликлиник могли оперативно и беспрепятственно выезжать на вызовы». В ковидных стационарах развёрнуто 1556 коек, из них на 15 февраля оставались свободными почти 200.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлен 150 781 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.