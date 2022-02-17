Донецк, 17 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Находящееся на позициях украинских силовиков и размещенное в населенных пунктах Донбасса артиллерийское вооружение указывает на подготовку к силовому решению ситуации в регионе. Об этом 17 февраля сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мы заявляли о наличии на позициях противника не только миномётов, но и артиллерийских систем калибром 122 — 152 миллиметра. Кроме того, мы практически ежедневно фиксируем запрещённое минскими соглашениями вооружение в населенных пунктах под контролем противника», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он добавил, что данные действия возможны только с ведома и по приказу военно-политического руководства Украины и указывает на подготовку решения «донбасского вопроса» силовым путем.