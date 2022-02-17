Москва, , 12:19 — REGNUM В 2021 году с туристическими целями в другие страны из России выехали около 10 млн человек. Об этом 17 февраля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Представитель туриндустрии отметила, что эти цифры были предоставлены пограничной службой ФСБ. Представленный показатель примерно в полтора раза уступает численности туристов, которые выехали на отдых за рубеж в 2019 году.

«Общее количество всех выехавших с туристическими целями около 10 млн. Это примерно на 45% ниже допандемийных показателей», — сказала Ломидзе.

Читайте ранее в этом сюжете: В 17,5 раза сократился иностранный турпоток в Россию в 2021 году