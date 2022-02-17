Хельсинки, 17 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Самыми популярными кандидатами на пост президента Финляндии в настоящее время являются министр иностранных дел страны Пекка Хаависто и глава Банка Финляндии Олли Рен. Этом 17 февраля следует из результатов опроса общественного мнения, который был проведен по заказу газеты «Илта-саномат».

Финляндия

Уточняется, что в исследовании принимала участие 1 тыс. совершеннолетних жителей страны, его погрешность составляет 3%.

Согласно полученным результатам, на данный момент отдать свои голоса за Хаависто, который представляет правительственную коалицию партию «Союз «зеленых», и за Рена, представляющего правительственную партию «Финляндский центр» готовы по 38% респондентов.

Третьей по популярности является действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин (28%), далее следует лидер «Левого союза» Ли Андерссон (27%) и бывший глава правительства страны Матти Ванханен (25%), также представляющий центристов.

Отметим, нынешним президентом Финляндии является Саули Ниинистё, переизбранный на этот пост в 2018 году. Следующие выборы главы государства состоятся в стране в 2024 году.