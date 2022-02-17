Вологда, 17 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области выявили 2359 случаев COVID-19, 190 человек госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов Госпитализация

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По данным штаба, накануне в регионе скончались семь ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 3292 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области повторно заболели ковидом менее 1% населения.