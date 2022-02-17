Киев, 17 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Несмотря на то, что НАТО, США и президент Украины Владимир Зеленский ставят под сомнение информацию России о сокращении численности войск на границе, повседневная жизнь в Киеве и других городах Украины продолжается в привычном ритме, а паники среди граждан не наблюдается. Об этом в ходе прямого включения в студии шведского телеканала SVT в ночь на 17 февраля сообщил корреспондент Берт Сундтрём, находящийся в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Все тихо и спокойно … Никакой паники я не заметил. Однако люди обеспокоены, они знают, что их стране угрожают многочисленные российские войска», — рассказал журналист.

В то же время, отметил Сундстрём, непосредственная «угроза» со стороны России кажется несколько ниже, чем неделю назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия «проводит миролюбивую политику и выступает за сохранение мира».