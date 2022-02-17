Ульяновск, 17 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области сократилось суточное количество госпитализированных и заболевших ковидом. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 17 февраля, за последние сутки (16 февраля) направлены в ковидные стационары 109 пациентов — это на 20 меньше, чем было госпитализировано 15 февраля. Количество госпитализаций в Ульяновской области снижается третьи сутки подряд.

Также в регионе официально подтверждено ещё 1383 случая заражения коронавирусом, что на 58 меньше, чем было сутками ранее. Всего в Ульяновской области лабораторно выявлен 150 781 случай заражения SARS-CoV-2.

Отметим, что ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что нагрузка на медперсонал «значительно возросла», призвав жителей «соблюдать правила санитарной безопасности и вакцинироваться», а в общественных местах продолжить рейды по соблюдению масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на амбулаторном лечении в области в настоящее время находится свыше 24 тыс. пациентов с коронавирусом.