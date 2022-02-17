Иркутск, 17 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Иркутской области на фоне коронавирусных ограничений оборот розничной торговли в январе-декабре 2021 года, по предварительным данным, составил 473,3 млрд. рублей, на 11,3% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

(сс) ccipeggy Магазин

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Отмечается также, что оборот общественного питания по сравнению с 2020 годом тоже увеличился (на 37,4%) и составил 18,5 млрд. рублей. Населению было оказано платных услуг на 119,9 млрд. рублей, что на 14,1% больше, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2021 года оборот розничной торговли в Иркутской области составил 378,9 млрд. рублей, 110,4% к соответствующему периоду 2020 г. в сопоставимых ценах. Оборот общественного питания составил 14,3 млрд. рублей, в сопоставимых ценах 133%.

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