Чебоксары, 17 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом число летальных исходов возросло. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 17 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 69 453 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки (16 февраля) заболел ковидом 751 человек, что на 150 меньше, чем заразились коронавирусом ранее (15 февраля).

В то же время в республике за последние сутки выздоровели 433 человека, всего вылечились от ковида 51 604 жителя. В целом доля переболевших ковидом составляет 74,3%.

Также госпитализированы в ковидные стационары ещё 169 больных и умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом. Всего в Чувашии скончались 4327 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 году в Республиканской клинической больнице Чувашии помощь в круглосуточном стационаре получили 15 711 человек, зафиксировано более 120 тыс. посещений в поликлинике. Сотрудниками диагностических отделений выполнено более 205 тыс. исследований.