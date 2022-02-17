Томск, 17 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Томской области с начала февраля от COVID-19 вакцинировались 107 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, дети переносят прививку без осложнений.

Jornalbeirario.com.br Прививка

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Вакцинация проводится на добровольной основе при наличии согласия одного из родителей или законного представителя ребёнка до 15 лет. Дети старше этого возраста могут сами принимать решение.

«Перед прививкой подростков обязательно осматривает педиатр: измеряет температуру тела и уровень кислорода в крови, определяет наличие или отсутствие противопоказаний», — отметили в штабе.

В настоящее время дети могут привиться в двух пунктах: в детской поликлинике МСЧ №2 и пятой поликлинике детской больницы №2.

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