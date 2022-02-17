Киев, , 11:59 — REGNUM Власти Украины не планируют никаких силовых акций и военных операций по силовому возврату Донбасса и Крыма, заявил министр обороны этой страны Алексей Резников.

Алексей Резников President.gov.ua

«Никаких силовых акций, никаких военных операций по силовому возврату оккупированных ныне Россией украинских территорий с боевыми действиями мы не планируем. Мы все сделаем политико-дипломатическим путем», — сказал он в интервью агентству «РБК-Украина».

По его словам, Киев «идет мирным путем и сделает все спокойно, завтра или послезавтра и Крым, и Севастополь, и Луганск, и Донецк снова будут украинскими».

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Напомним, ранее американская газета Politico со ссылкой на экспертов сообщила, что Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, тогда как перспектива нападения 16 февраля была преувеличена.

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