Красногорск, 17 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье незначительно выросла. Об этом свидетельствует опубликованная 17 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 4 065 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 566 случаев больше аналогичного показателя 16 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 3 499 человек, а днем ранее — у 4 262 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 180 622 новых случая заражения коронавирусом.