Иркутск, 17 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. За 2021 год в Иркутской области родилось 26,1 тыс. младенцев, умерло — 41,7 тыс. человек.

(сс) summa Кладбище

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Естественная убыль населения составила 15,6 тыс. человек. Согласно данным, обнародованным территориальным управлением государственной статистики, это почти в два раза (на 7212 смертей) больше, чем годом ранее (-8439).

По сравнению с 2020 годом, число новорожденных уменьшилось на 3,9%, а умерших возросло на 17,3%. При этом следует отметить сокращение младенческой смертности — со 167 до 139 человек, умерших на первом году жизни.

Зарегистрировано 16 895 браков и 11 885 разводов. На 1000 браков пришлось 703 развода. По сравнению с 2020 годом число браков возросло на 20,2%, разводов — на 11,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область стабильно входит в ТОП-10 региона России по максимальному количеству смертей от коронавируса. За 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. естественная убыль в регионе утроилась.

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