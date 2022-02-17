Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Районные суды Санкт-Петербурга получили серию однотипных сообщений о «заминировании» от обиженного пранкера. В своем письме он также указал детские сады, школы, сетевые магазины, взлетную полосу в международном аэропорту «Пулково» и поезда на «зеленой» и «оранжевой» ветках метрополитена, Об этом 17 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Электронное сообщение о минировании.

Активность интернет-террориста не утихает пятый день подряд. Очередная серия электронных писем от некоего Svating School, который сетует, что к нему проявили неуважение как к «популярному пранкеру», с практически однотипным текстом, поступила на электронные почты Колпинского, Красногвардейского, Невского, Октябрьского, Кронштадтского, Петродворцового, Василеостровского, Приморского, Смольнинского районных судов.

Помимо судов, автор сообщения указал, что заминированы также районные налоговые инспекции, поезда на «зеленой» и «оранжевой» ветках метрополитена, вокзалы, Смольный, магазины «Пятерочка» и «Магнит», несколько десятков детских садов, школ и лицеев.