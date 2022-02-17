Париж, 17 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Скоординированный вывод своих войск из Мали из-за разногласий с действующими властями этой страны проведут Франция и ее союзники по международной антитеррористической операции «Такуба». Об этом 17 февраля говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Отмечается, что страны Европы и Канада, которые действуют в рамках операции «Бархан» в составе оперативной группы «Такуба», из-за «большого количества препятствий» со стороны переходных властей Мали склонны считать, что политические, оперативные и правовые условия «более не способствуют эффективному продолжению их нынешней военной деятельности в рамках борьбы с терроризмом» в этой африканской стране.

«Поэтому (они — ред.) решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных средств, предназначенных для этих операций, с территории Мали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мали объявила дефолт по выплате процентов и основного долга, общая сумма которых составила более 53,99 млрд франков КФА ($93 млн).