Мадрид, 17 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес отправится 17 февраля в Брюссель для участия в саммите Евросоюз — Африка. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

В Брюсселе встретится с лидером Фронта ПОЛИСАРИО Брагимом Гали и министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.

Лидеры Евросоюза и Африканского союза должны встретиться в бельгийской столице на шестом саммите между двумя регионами. Стороны не проводили подобных встреч с ноября 2017 года.