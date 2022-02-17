Премьер-министр Испании примет участие в саммите Евросоюз — Африка
Мадрид, 17 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес отправится 17 февраля в Брюссель для участия в саммите Евросоюз — Африка. Об этом пишет агентство EFE.
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Педро Санчес
В Брюсселе встретится с лидером Фронта ПОЛИСАРИО Брагимом Гали и министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.
Лидеры Евросоюза и Африканского союза должны встретиться в бельгийской столице на шестом саммите между двумя регионами. Стороны не проводили подобных встреч с ноября 2017 года.