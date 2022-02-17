Москва, 17 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. К 2035 году население Новой Москвы может составить 1,5 млн человек. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж Эльдар Рязанов. 1977. СССР Рабочие места

Каждый год в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) прибавляется по 10−12 тыс. рабочих мест. За этот в ТиНАО планируется создать порядка 1 млн рабочих мест.

С начала освоения новых территорий введено более 5 млн кв. метров нежилой недвижимости. Число рабочих мест увеличилось в три раза, до 267 тысяч.

На данный момент в Новой Москве введено 8,9 тыс. кв. метров социальных и промышленных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, количество работающих в социальной сфере в Новой Москве выросло на 13 тыс. человек, в обрабатывающей отрасли — на 10,5 тыс. человек, в логистике и связи — на 27,7 тыс.

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