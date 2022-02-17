Кишинёв, 17 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию в соседних с Молдавией странах выше в четыре — пять раз. Об этом заявил в эфире телеканала JurnalTV вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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По его словам, стоимость одного кВт⋅ч для жителей страны может вырасти с нынешних 1,5 — 2 лев до 3 леев (примерно до 12,5 руб.)

«Окончательное решение будет принято не позднее следующей недели. Хотя у нас еще есть время до конца марта. Цена 3 лея — в лучшем случае», — сказал Спыну.

Он сообщил, что правительство забоится о формировании оптимальных тарифов на энергоресурсы. Так организаторов аукционов обязали приобретать электроэнергию минимум у двух поставщиков.

Стоит отметить, что тарифы на газ в Молдавии с осени прошлого года выросли примерно в три раза. Электроснабжающие компании также выступают с предложениями поднять тариф на электричество, так как во многом зависят от цен на голубое топливо. Заседание Национального агентства по регулированию в энергетике, где должны принять решение о повышении тарифом, пока не состоялось.