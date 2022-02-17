Чита, 17 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 17 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 658 040 человек (+3437 за последние двое суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (давнее не меняются уже четверо суток). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Известно, что 604 658 человек полностью вакцинированы (+3455 за двое суток) и 170 846 забайкальцев привиты повторно (+3152 за двое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных: более 2,5 тысячи человек получили первый компонент и более 3,5 тысячи прилил на ревакцинацию.

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