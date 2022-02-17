Москва, 17 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Торговый день 16 февраля выдался для рубля позитивным. Российская валюта укрепилась к доллару на 48 копеек или 0,64%, открывшись на уровне 75,45 рубля за одну единицу американской валюты и закрыв день по 74,97 рубля за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«К евро рубль подорожал на 0,5% или 43 копейки. Цена открытия составила 85,72 рубля к евро, цена закрытия — 85,29 рубля.

На российскую валюту повлиял геополитический фон, который стал чуть более мягким после того, как оказалось, что британские таблоиды разместили фейки о предполагаемом вторжении РФ на Украину, которого в результате не произошло.

Помимо этого, в Москве прошли переговоры Владимира Путина с Олафа Шольцем, которые завершились достаточно позитивно.

Обе стороны увидели стремление к деэскалации конфликта вокруг Украины, что позитивно отразилось как на российской валюте, так и на фондовом рынке, который активно рос последние три дня.

При этом нужно учитывать, что любой геополитический негатив или рестарт конфликта Украины и ДНР/ЛНР может стать триггером для быстро падения рубля относительно ведущих мировых валют. Фактически, кроме политики сейчас на курс российской валюты влияния не оказывает ничего.

Предполагаемый коридор движения рубля с учетом утренних новостей об обстреле Украиной позиций в ЛНР — 75,30−76,50 рубля за доллар и 85,50−87 рублей за евро», — считает эксперт.

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