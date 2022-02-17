Киев, 17 февраля 2022, 10:40 — REGNUM Консул Украины в Черногории Михаил Шматов разместил в Facebook пост, в котором призвал «уничтожить» Россию.
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Так, дипломат предложил провести 19 февраля в Черногории «марш единства» совместно с Украиной.
Позже консул отредактировал текст, заменив слова о России фразой «Украинцы будут сопротивляться», однако первоначальный текст доступен в истории правок поста.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 февраля украинские силовики произвели обстрел девяти населенных пунктов в республиках Донбасса.
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