Киев, 17 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Консул Украины в Черногории Михаил Шматов разместил в Facebook пост, в котором призвал «уничтожить» Россию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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Так, дипломат предложил провести 19 февраля в Черногории «марш единства» совместно с Украиной.

«Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества», — написал Шматов, сопроводив свой пост хэштегом «Россия должна быть уничтожена».

Позже консул отредактировал текст, заменив слова о России фразой «Украинцы будут сопротивляться», однако первоначальный текст доступен в истории правок поста.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 февраля украинские силовики произвели обстрел девяти населенных пунктов в республиках Донбасса.

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