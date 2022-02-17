Челябинск, 17 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 4382 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Всего к 17 февраля с этой болезнью справились уже 190 577 пациентов. А 246 407 случаев заражения коронавирусом выявили.

Больных COVID-19 насчитывается 47 770 человек. А скончались от ковида ещё 20 граждан.