Петрозаводск, 17 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Республике Карелия 55,7% от общего числа взрослого населения региона полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 17 февраля сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Samadm.ru Вакцинация

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По его словам, с начала вакцинации в Карелии первым компонентом антиковидной вакцины привилось 288 163 человека, что составляет 59,5% от общего числа проживающих в республике взрослых и 74,4% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчёта необходимой иммунизации 80% взрослого населения).

«Полностью привиты 269 746 человек, что составляет 55,7% от общего числа взрослых и 69,6% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения). Повторно вакцинированы 85 759 жителей республики», — добавил чиновник.

Отметим, что в регионе также доступна двухкомпонентная вакцина для подростков «Гам-Ковид-ВАК-М» он же «Спутник М». Добровольную вакцинацию данным препаратом прошли 60 детей в возрасте от 12 до 15 лет.