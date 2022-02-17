Омск, 17 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Детские реаниматологи вывезли на вертолёте из города Тары Омской области десятимесячного ребёнка с тяжёлым течением COVID-19: дыхательной недостаточностью и пневмонией. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в областном министерстве здравоохранения.

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По словам врачей, ребёнку понадобилась интубация, его подключили к аппарату ИВЛ. Непрерывный мониторинг дыхательного и следящего оборудования вёлся всю дорогу от Тары до Омска.

В минздраве подчеркнули, что у маленького пациента в анамнезе ряд неврологических патологий, что осложнило ситуацию. Благодаря профессионализму пилота и медиков ребёнка с матерью доставили в Омск. У его матери также диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля в Омской области выявлено 177 330 носителей коронавируса, выздоровели 147 819 человек, скончались 3739 ковид-пациентов.