Барнаул, 17 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 17 февраля 2022 года вакцинированы 1 324 399 человек (всего +2605 за сутки), в том числе 1680 детей возрастом 12−17 лет (0 за сутки).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина

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Из общего числа привитых 65 595 жителей региона получили первую прививку (на 1378 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составило 1 174 565 (+6981 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 84 239 ревакцинированных (+934 за последние сутки).

К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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