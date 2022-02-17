Бухарест, 17 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В ходе спецоперации сил полиции и жандармерии в Сату-Маре, Клуже, Тимише и других крупных уездах Румынии задержаны десятки врачей и представителей среднего медперсонала, подозреваемых в подделке документов и выдаче пациентам подложных справок о вакцинации от COVID-19. Об этом 17 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Согласно официальной информации, предварительным следствием установлено, что в указанных регионах многие медики за материальное вознаграждение выписывали больничные листы здоровым людям, а также гарантировали своим клиентам выдачу «Зеленого сертификата» (документа о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19).

При этом по некоторым данным, многие больные граждане, обращавшиеся в указанные учреждения, не могли получить необходимой помощи.

Предполагается, что общий ущерб от деятельности предполагаемых злоумышленников составил более 100 тыс. леев. ($23 тыс.).

Ведется следствие.