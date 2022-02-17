Афины , , 10:32 — REGNUM Прямые рейсы из Канады в Афины начнутся 2 апреля. Об этом сообщило министерство туризма Греции 16 февраля после встречи министра Василиса Кикилиаса и посла Канады Марка Аллена.

Афины Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

В сообщении ведомства говорится, что впервые эти рейсы продлятся не до октября, а до конца ноября.

В министерстве отметили, что это связано с целью министерства увеличить официальную продолжительность туристического сезона в Греции.

Кикилиас отмечает, что в этом году в стране ожидается больше туристов из Канады в связи с недавней отменой обязательных тестов на коронавирус для полностью вакцинированных канадцев (мера также отменена для австралийских и американских граждан с 12 февраля).