Афины , 17 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Прямые рейсы из Канады в Афины начнутся 2 апреля. Об этом сообщило министерство туризма Греции 16 февраля после встречи министра Василиса Кикилиаса и посла Канады Марка Аллена.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Афины

В сообщении ведомства говорится, что впервые эти рейсы продлятся не до октября, а до конца ноября.

В министерстве отметили, что это связано с целью министерства увеличить официальную продолжительность туристического сезона в Греции.

Кикилиас отмечает, что в этом году в стране ожидается больше туристов из Канады в связи с недавней отменой обязательных тестов на коронавирус для полностью вакцинированных канадцев (мера также отменена для австралийских и американских граждан с 12 февраля).