Улан-Удэ, 17 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии госпитализировали 183 пациента с COVID-19. Таким образом, всего в ковидных стационарах республики к настоящему времени лечатся 1807 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Состояние 1095 пациента осложнено внебольничной пневмонией. 149 тяжёлых больных в настоящее время находятся в реанимации, 53 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2236 койки: заняты — 1807, свободны — 429 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,8%», — отметили в штабе.

Амбулаторное лечение проходят около 14,8 тыс. человек.