Ульяновск, 17 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области осталось менее 200 свободных мест в ковидных стационарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства здравоохранения, в настоящее время в области развёрнуто 1556 коек для лечения ковидных больных, из их свободно 199 мест. Накануне перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом более 50 коек в Ульяновской районной больнице.

Уточняются, основными госпитальными базами являются ЦГКБ, ЦК МСЧ, областные психиатрическая и детская инфекционная больницы, городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного, больница № 172 ФМБА России.

Что касается амбулаторного сектора, в Ульяновской области лечатся на дому свыше 24 тыс. ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 149 398 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 740 человек (89,52% от числа официально подтверждённых случаев заражения), умерли 4170 жителей.