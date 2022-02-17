Джидинский район, Бурятия, 17 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Жители Джидинского района Бурятии смогут получить от местных властей 100−200 рублей после прививки от COVID-19. Об этом сообщили в официальной группе районной администрации в мессенджере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Районная администрация перечислит на счёт мобильного телефона впервые привившимся 200 рублей, ревакцинировавшимся — 100 рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после вакцинации нужно получить у медиков талон, который можно обменять на пополнение баланса в телефоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике началась вакцинация против коронавируса детей. Главным условием для прививки подростков с 12 до 17 лет включительно является согласие родителей.

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