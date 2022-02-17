Москва, 17 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В России продукты для «борщевого набора» за пять лет — с января 2017 года январь 2022 года — подорожали в два раза. Таковы данные статистики, которые приводит Росстат.

Борщ

За пять лет капуста подорожала в 2,4 раза, картофель — на 57%, свекла — на 44%, морковь — на 33%, лук — на 16%. За 2021 год «борщевой набор» подорожал на 60% — с 139,8 руб. до 233,19 руб. В 2017 году набор овощей стоил 111,19 руб.

Так, цены на капусту выросла с 18,46 руб. до 59,96 руб., морковь — с 26,98 руб. до 48,37 руб., репчатый лук — с 22,43 руб. до 31,4 руб., свекла — с 22,52 руб. до 45,22, руб., картофель — с 20,8 руб. до 48,24 руб.

ИА REGNUM сообщало ранее, основными поставщиками овощей, входящих в состав «борщевого набора» являются Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан.

Читайте подробнее: Российские торговые сети доберут «борщевой набор» из стран СНГ