Пермь, 17 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В поликлиники Пермского края поступила партия препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Как подчеркнули в минздрае, назначение лекарств осуществляет только медработник поликлиники, врачебной амбулатории или ФАПа, учитывая медицинские показания и состояние пациента. Напомним, на закупку медикаментов из резервного фонда правительства Прикамья выделялось 340 млн рублей.

Стоит также отметить, что за период пандемии на приобретение препаратов для амбулаторного лечения больных COVID-19 направлено свыше 1,3 млрд рублей: 644,1 млн рублей — средства федерального бюджета и 666,2 млн рублей — регионального.