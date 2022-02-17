Москва, 17 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Рост цен на нефть раскручивает спираль инфляции издержек и, несомненно, внесет вклад в общий рост мировой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

«В настоящее время почти во всем мире наблюдаемая инфляция имеет гибридный характер — действуют как монетарные факторы, так и классическая инфляция издержек. Нефть относится как к первичным энергоресурсам, так и к основному базовому сырью для химической промышленности, и изменение ее стоимости сказывается и на себестоимости производства практически любых товаров, и на их логистике. Рост цен на нефть раскручивает спираль инфляции издержек и, несомненно, внесет вклад в общий рост инфляции, — сказал он. — Сценарий роста цены на нефть до 100 долларов США за баррель уже учтен в инфляционных ожиданиях. Более того, мир готов увидеть данную цену, тем более что и доллар уже не тот, каким он был в 2014 году. А вот более серьезные ценовые уровни станут потрясением для рынков и экономик как развитых, так и развивающихся стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUMM, ранее Понкратов назвал очень высокой вероятность подорожания нефти до 100 долларов.