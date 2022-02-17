Кызыл, 17 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели после COVID-19 почти 1,8 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявлено 48 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 11 522.

По данным на 17 февраля, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 712 пациентов, состояние 117 из которых оценивается как тяжёлое. 18 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 51,3%.